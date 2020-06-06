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Yusufeli Barajı 3 milyonuncu beton döküm töreni

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı ve HES'in gövde yüksekliğinin neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacağını söyledi.

06.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:25

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı ve HES'in gövde yüksekliğinin neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacağını söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşası devam eden Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu beton dökümü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Pakdemirli, törende yaptığı konuşmada, Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu beton dökümü ile Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu ilçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. kısımın hizmete alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yıl sonuna kadar, çoğunluğunu bu yıl tamamladıkları baraj, gölet, sulama tesisi, arazi toplulaştırma projesi ve taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 449 çalışmanın daha hizmete alınacağını ifade eden Pakdemirli, "İnşallah sizin liderliğinizde 2020 yılını büyük hizmetlerin açılışları ile taçlandıracağız." dedi.

Pakdemirli, son 18 yılda Erdoğan liderliğinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem ile bir damla suyun bile heba edilmediği çok sayıda projenin hayata geçirildiğinin altını çizerek, şunları belirtti:

"Bu kapsamda 245 milyar lira tutarındaki yatırımı milletimizin hizmetine sunduk. Bu yatırım tutarı ile 15 adet Ilısu ya da Yusufeli Barajı yapmak mümkündür. Böylelikle 2019 yılında ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık 3'de 1'i yerli, yenilenebilir ve temiz hidroelektrik enerjiden elde edilmiş oldu."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkan ve etkin iş birliği fırsatı ile 2018 yılından bu yana 2 bin 600 futbol sahası yani iki Kıbrıs Adası büyüklüğündeki arazinin sulamaya açıldığına dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık yıllık 1 milyar 120 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Sadece 2020 yılının ilk 6 ayında ise 300 bin kişiye istihdam oluşturacak ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlayacak olan 3,2 milyon dekar arazi sulama projesinin ihalesine zatıaliniz himayelerinde çıktık. İnşallah bu projemizi en kısa zamanda hayata geçirerek de 2023 yılı hedeflerimiz arasında olan sulama alanlarımızı 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarmak adına önemli bir yol kat etmiş olacağız. Yine bu kısa ve verimli dönemde kamu-özel sektör işbirliği ile tam 45 adet hidroelektrik santraline hizmet aldık ve yıllık 10 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerjisi de üretiyoruz. Bu arada içme suyu teminimizi de 500 milyon metreküp daha artırmış olduk."

"Yusufeli Barajı genelinde yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandı"

Pakdemirli, 3 milyonuncu betonu dökülecek Yusufeli Barajı ve HES'in ülkenin en hızlı akan nehri üzerinde hayata geçirilen Çoruh Havzası Projesi kapsamında Erdoğan tarafından temeli atılan bir proje olduğunu dile getirerek, "Bu proje de sizin liderliğinizle gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlardan sadece birisidir." dedi.

Yusufeli Barajı ve HES'in gövde yüksekliğinin neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacağını belirten Pakdemirli, 10 Temmuz 2018'de gövde betonu dökme çalışmalarına başlanan Yusufeli Barajı'nın şuan itibariyle 208 metre yüksekliğe ulaştığını ifade etti.

Pakdemirli, Yusufeli Barajı genelinde yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2021 yılının dördüncü ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı faaliyete geçtiğinde 560 megavat kurulu güç ile yıllık 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacaktır. Yine barajın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye kadar 13 metre genişliğinde beton yol yapılabilir. Toplam depolama hacmi 2 milyar metreküp olan barajda biriktirilecek su İzmir ilinin 6 yılda tükettiği suya eşittir. Ayrıca Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı da önemli ölçüde tutarak diğer barajların da ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır."

Yol inşaatları için 2 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı

"Mühendislik harikası" olarak ifade edilebilecek barajın, aynı zamanda Türk insanının inandığında neler yapabileceğini de gösteren dev bir eser olarak geleceğe miras kalacağını vurgulayan Pakdemirli, proje kapsamında sadece baraj değil, 110 kilometre yol, 45 tünel, 22 köprü ve 92 menfez de yapıldığını aktardı.

Pakdemirli, sadece yol inşaatları çalışmalarında bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığını söyledi.

Bu projeyi yaparken, Erdoğan'ın da son derece hassas olduğu yeniden yerleşim çalışmalarına çok önem verdiklerini aktaran Pakdemirli, "Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak belirlediğimiz yeni Yusufeli ilçesindeki inşaat çalışmalarına vatandaşlarımızı mağdur etmeden, çevreyi koruyarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Projenin yapımında emeği olan, alın teri döken işçisinden mühendisine, mimarından teknikerine kadar herkese teşekkür eden Pakdemirli, tesislerin millete ve memlekete hayırlı olmasını diledi.

Pakdemirli, hizmetleri ve Yusufeli Barajı'na katkıları dolayısıyla eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na da ayrıca teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli, "Şurası gün gibi meydandadır ki 2003'den günümüze tarımda, sanayide, içme ve sulama suyundaki hizmetlerde, suya bağlı enerji sistemlerindeki dev yatırımlarda cumhuriyet tarihimizdeki sayısız rekorda ve 783 bin kilometrekarelik vatanımızın her bir köşesinde sizin liderliğinizin imzası, sizin rehberliğinizin mührü bulunmaktadır. Bu vesile ile zatıalinize şahsım ve milletimiz adına tekrar şükranlarımı arz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçenin yeni yerleşim yerine ait görüntüleri izleyerek, bu bölgede ağaçlandırma çalışmasının hızlandırılmasını istemesi üzerine Pakdemirli, "Bütün planımız, programımız hazır. İnşaatların tamamlanmasına müteakiben yemyeşil olacak, bu konuda söz veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, baraj inşaatını yapan yüklenici firma Limak'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve diğer ilgililer, sosyal mesafe kuralı gözetilerek hazırlanan platformlardaki butonlara basarak Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu betonun dökümünü gerçekleştirdi.

Yusufeli Barajı 3 milyonuncu beton döküm töreni

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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