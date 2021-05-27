Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında yer aldı

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyon olan Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan 4 oyuncudan biri oldu.

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyon olan Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan 4 oyuncudan biri oldu.

Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında İspanyol ekibi Villarreal'in İngiliz temsilcisi Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda 11-10 mağlup ederek kupayı kazanmasıyla sona eren UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da netleşti. Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı ile birlikte Villarreal forması giyen Gerard Moreno, Benfica'da oynayan Pizzi ve Roma'nın İspanyol oyuncusu Borja Mayoral bu sezon turnuvada ağları en çok havalandıran oyuncular oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı