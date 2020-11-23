Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu
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Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu

23.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:24

Lorient'e karşı 2 gol atıp 1 de asist yaparak geceye damga vuran milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşetlerin ilk sırasında yer almayı başardı. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de "Dahi" yakıştırması yapılan 23 yaşındaki Yusuf için övgü dolu sözler sarf etti.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon 9'uncu golünü kaydetti. 6'sı Avrupa Ligi, 3'ü lig olmak üzere 9 golle takımına büyük katkı sağlayan Yazıcı, dün Lorient'e karşı 4-0'lık skorla kazanılan maçta 2 gol atıp,1 golün de hazırlayıcısı oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bu performansı Fransa basınında da geniş yer buldu.

L'EQUİPE: YAZICI YÜRÜYÜŞÜ

Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı "Büyücü" diye tanımlarken, Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göstererek "Yazıcı Yürüyüşü" başlığını attı. Gazete, Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

LE PARİSİEN: MUHTEŞEM YAZICI

Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı. "Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor" başlığı atan Le Parisien, "Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü" bilgisine yer verildi.

LE MONDE: TÜRK YUSUF YAZICI'NIN DEHASI

Le Monde de, "Lille için muhteşem bir akşam" başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, "Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi" ifadelerini kullandı.

HOCASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, maçın ardından yaptığı açıklamada milli futbolcumuzla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

"Bu performans Yusuf'un seviyesini ispatlıyor" diyen Galtier, "Kale önünde çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir oyuncu varsa, bu teknik direktöre de birçok olasılık sunar" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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