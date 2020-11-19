Yusuf Yazıcı'nın menajeri, ayrılık sinyali verdi: Rekor ücretle transferi yakındır

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında konuşan menajeri Adem Cebeci, "Büyük kulüplerin Yusuf'la ilgilenmesi gerçekten onur verici. Lille onu rekor ücretle satmak istiyor ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.

Fransız ekibi Lille'in milli yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, genç futbolcu hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın önde gelen takımlarının Yusuf Yazıcı'ya ilgi duymasını onur verici olarak değerlendiren Cebeci, Lille'in milli futbolcuyu rekor bir ücretle büyük takımlara satmak istediğini ve bunun yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi.

"BÜYÜK KULÜPLERİN YUSUF'LA İLGİLENMESİ GERÇEKTEN ONUR VERİCİ"

Cebeci, "UEFA Avrupa Ligi'nde 2 deplasman maçında hat-trick yapmak doğal olarak gündeme oturmak demektir. Hele de bu takımların biri de İtalyan devi Milan olunca bu kadar konuşulması çok doğal. Bu olay bir futbolcu için ulaşılması çok zor bir olay. Her zaman mütevazı olmak lazım ancak Yusuf'un bu performansa ulaşması planlı ve sabırlı çalışmanın sonucu. Büyük kulüplerin Yusuf'la ilgilenmesi gerçekten onur verici. Çünkü Yusuf'un hedefleri var ve bu hedef doğrultusunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

"LILLE'İN AMACI YUSUF'U REKOR FİYATA SATMAK"

Lille Sportif Direktörü Louis Campos'un Yusuf Yazıcı için takımın 'mihenk taşı' dediğini aktaran Cebeci, "Sportif direktör Campos, Yusuf'un oyununu çok beğeniyor. O yüzden transferi için de çok uğraştı. Campos, Yusuf için; 'Takımın mihenk taşı' diyor. Yusuf gerçek potansiyeline ulaştığında onu rekor bir ücretle, çok iyi kulüplere satmak istiyorlar ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.