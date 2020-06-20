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Yusuf Günay: "Tarık Günay'a bir gram torpilim söz konusu değildir"

- Yusuf Günay: "Tarık Günay'a bir gram torpilim söz konusu değildir" Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "Benim için Tarık Günay önemlidir, Galatasaray daha önemlidir" "Tarık, benim soyadımı taşıyor diye artı muameleye tabi tutulmamıştır" Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay,...

20.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:46

- Yusuf Günay: "Tarık Günay'a bir gram torpilim söz konusu değildir"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay:

"Benim için Tarık Günay önemlidir, Galatasaray daha önemlidir"

"Tarık, benim soyadımı taşıyor diye artı muameleye tabi tutulmamıştır"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, genç takımda oynayan Tarık Günay için, "Tarık Günay, benim 25 yaşında trafik kazasında vefat etmiş abimin torunudur. Benim bir gram torpilim söz konusu değildir. Basketbol Federasyonu'nun öngördüğü en altta limitten sözleşme yapılmıştır. Benim soyadımı taşıyor diye artı muameleye tabi tutulmamıştır. Buna izin vermem. Benim için Tarık Günay önemlidir, Galatasaray daha önemlidir" dedi.

Galatasaray Başkanı Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılıların video konferans yönetimiyle gerçekleşen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Tarık Günay'ın Galatasaray Basketbol Takımı'na transferi hakkında çıkan haberlere cevap veren Günay, "Tarık Günay, benim 25 yaşında trafik kazasında vefat etmiş abimin torunudur. TED Ankara Koleji'nde öğretim gördü. Orada basketbol oynuyordu. 2015 yılında yapılan genç erkekler basketbol turnuvasında Türkiye'nin birinci forveti seçildi. Benim Galatasaray yönetim kurulu üyesi olmadığım süre içerisinde Galatasaray Basketbol teknik heyeti Tarık'ı almak için uğraş verdi. Fakat TED Ankara Koleji buna izin vermedi. Yüksek bonservis bedeli istedi. Sonra 18 yaşına geldiğinde yüksek bonservisini eline aldı ve Galatasaray'a transfer edildi. 1 yıldır Galatasaray Genç Takımı'nda oynuyor. Tarık, Milli Takım'a seçilmiş bir oyuncu. Benim bir gram torpilim söz konusu değildir. Kendisi ile Basketbol Federasyonu'nun öngördüğü en altta limitten sözleşme yapılmıştır. Şu an Türkiye Basketbol Gençler Ligi'nin 3. en iyi forvetidir. Hiçbir şekilde benim soyadımı taşıyor diye artı muameleye tabi tutulmamıştır. Buna izin vermem. Benim için Tarık Günay önemlidir, Galatasaray daha önemlidir" diye konuştu.

Yusuf Günay: 'Tarık Günay'a bir gram torpilim söz konusu değildir'

Kaynak: İHA

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