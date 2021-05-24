Yusuf Günay: Klinsmann ile görüştüğüm doğru değil
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Yusuf Günay: Klinsmann ile görüştüğüm doğru değil

Yusuf Günay: Klinsmann ile görüştüğüm doğru değil
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Fatih Terim'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine bilgisine başvurduğumuz Günay, olayın doğru olmadığını belirterek, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Yusuf Günay: Klinsmann ile görüştüğüm doğru değil - Haberler Spor
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