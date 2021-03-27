SPOR Yürüyüş milli takımında Ayşe Tekdal, olimpiyat kotası aldı

SPOR Yürüyüş milli takımında Ayşe Tekdal, olimpiyat kotası aldıTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - Antalya'da düzenlenen 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Ayşe Tekdal, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

SPOR Yürüyüş milli takımında Ayşe Tekdal, olimpiyat kotası aldı

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - Antalya'da düzenlenen 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Ayşe Tekdal, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Ayşe Tekdal, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk milli takım sporcusu unvanını elde etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Slovenya ve Sırbistan'ın katılacağı 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın startı Konyaaltı Sahil Yolu'nda verildi. Şampiyonada büyükler, U20 ve U18 yaş gruplarında müsabaka yapıldı. Şampiyonada Türkiye'den 24, Romanya'dan 10, Bulgaristan'dan 10, Sırbistan'dan 3, Slovenya'dan 2, Yunanistan'dan da 4 yürüyüşçü mücadele etti.

Kadınlar 20 kilometrede olimpiyat kotasını daha önce elde eden Meryem Bekmez, tasnif dışı yarışarak derecesini geliştirdi. Bekmez, daha önce 1 saat 29 dakika 24 saniyelik derecesini yarışta 1 saat 28 dakika 48 saniyeye yükselterek Türkiye rekoru kırdı. Yarışta, 1 saat 30 dakika 12 saniyeyle birinci olan Ayşe Tekdal ise Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanı aldı. Tekdal, yarıştaki başarısıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Yarışta ikinciliği Yunan sporcu Panayota Tsinopoulou, üçüncülüğü de Christina Papadopoulou kazandı.

Erkekler 20 kilometrede yarışta Şahin Şenoduncu 1 saat 24 dakika 20 saniyeyle birinci, Abdülselam İmuk 1 saat 24 dakika 51 saniyeyle ikinci, Romanya'da İonut Plesu da 1 saat 31 dakika 26 saniyeyle üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, yarış sonrası sporcuları tebrik etti. Çintimar, Bugün 15'inci kotamızı aldık. Türk atletizm ailesine teşükkür ediyorum. Hedefimiz 40 kota. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Başarılarımızı devam edeceğimize inanıyorum. Bütün sporcularımızı kutluyorum dedi.

Türkiye rekoru kıran Meryem Bekmez, Çok mutluyum. Arkadaşım Ayşe, barajı geçti. Çok mutlu hissediyorum. 10 yıldır yürüyüş sporu yapıyorum. Olimpiyatta arkadaşımla madalya kovalayacağız diye konuştu.

Ayşe Tekdal ise Kotayı aldığım için çok mutluyum, Olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi diliyorum. 10 yıldır yürüyüş sporuyla uğraşıyorum. Olimpiyat kotası ve kazandığım madalyayı anne ve babama armağan ediyorum. Erkek kardeşim de yürüyüş sporuyla uğraşıyor diye konuştu.

Şahin Şenoduncu da Balkan Şampiyonası'nda 7'nci madalyasını kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı