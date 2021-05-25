Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret
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Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret

Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir Yunusemrespor Kulüp Başkanı Osman Taş, beraberindeki yönetici heyeti, sporcular ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Yunus Emre türbesini ve külliyesini ziyaret etti.

Eskişehir Yunusemrespor Kulüp Başkanı Osman Taş, beraberindeki yönetici heyeti, sporcular ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Yunus Emre türbesini ve külliyesini ziyaret etti.

Yunusemrespor yönetici ve sporcuları Yunus Emre'nin üç mezarını gezerek, dualar etti. Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da Yunusemrespor camiasının ziyaretine eşlik etti. Başkan Haydar Çorum, ilçenin değeri Yunus Emre'nin önemini ve Yunus Emre Türbe ve Külliyesinin tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Yunusemrespor'un gelecek sezonda üçüncü lige yükseleceğine inancının tam olduğunu belirterek, kulübe başarı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret
Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret
Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret
Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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