Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu

SAKARYA (İHA) - Yunusemre Belediyesporlu wushucular, Sakarya'da yapılan Türkiye Taichi Şampiyonası'na 5 altın madalyayla damga vurdu.

Türkiye Wushu Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Taichi Şampiyonası, 28-30 Kasım tarihleri arasında Sakarya'da yapıldı. Şampiyonada ilimizi temsil eden Yunusemre Belediyespor wushucuları, 5 altın madalya kazanarak gururumuz oldu. Müsabakalarda Afra, Talha, Ali ve Ömer Çetinkaya kardeşler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Ali Çetinkaya, iki farklı dalda altın madalya kazanan sporcu oldu. Başarılı wushucuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, sporcuların yeni yılda milli takım formasıyla da madalyalar kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Alkan yaptığı açıklamada, "Bizleri gururlandıran sporcularımız, ocak ayı sonunda milli takım seçmelerinde ter dökecek. Çocuklarımız daha önce elde ettikleri başarılarla zaten milli takıma girmişti. Ancak federasyon seçimleri yeni yapıldığı için Dünya ve Avrupa Şampiyonası öncesi tekrar milli takım seçmeleri yapılması kararı alındı. Türkiye şampiyonluğunu uluslararası seviyedeki madalyalarla taçlandırmak istiyoruz." dedi. - MANİSA