Yunusemreli wushucular antrenmanlarını aksatmıyor
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Yunusemreli wushucular antrenmanlarını aksatmıyor

Yunusemreli wushucular antrenmanlarını aksatmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor wushu kung fu sporcuları, korona virüs önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor wushu kung fu sporcuları, korona virüs önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü tüm branşlarda olduğu gibi wushu kung fu branşında da antrenörler, sporcuları ile online bağlantı kurup, günlük antrenmanlarını evde yaptırıyor. Milli sporcuların alınan izinler ile salonda çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Wushu Kung Fu Takımı Antrenörü Yusuf Çetinkaya antrenman programa ilişkin bilgi verdi. Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs önlemleri kapsamında kulüp sporcularımız evden çalışmalarına devam ediyor. Sporcularımız çalışmaları günlük planlama ile yapıyor ve formlarını koruyorlar. Sporcularımızın antrenmanlarını da çektikleri videoları da oluşturduğumuz whatsapp grubundan paylaşıyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemreli wushucular antrenmanlarını aksatmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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