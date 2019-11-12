Yunusemre U16 ikide iki yaptı
Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 1975 Maltaspor ile oynadığı maçı kazanarak ligde ikide iki yaptı.
Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 1975 Maltaspor ile oynadığı maçı kazanarak ligde ikide iki yaptı.
Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 8 Eylül Stadyumunda 1975 Maltaspor ile karşılaştı. Başarılı bir performans sergileyen Mavi-Beyazlı takım, maçı 8-2 kazandı. Yunusemre Belediyespor U16 takımı bu galibiyet ile ikide iki yaptı. U16 Ligi D grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 3. haftayı maçsız geçirecek. Yunusemre Belediyespor U16 takımı 4. hafta maçını ise 19 Kasım Salı günü Şehzadeler 8 Eylülspor ile yapacak. - MANİSA