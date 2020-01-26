Yunusemre Play-Off'ta ikide iki yaptı

26.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:46

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında karşılaştığı Alaşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten Play-Off maçında üstün bir performans sergileyen Yunusemre Belediyespor U16 takımı, ikinci yarıda Muhammed Gülmak ve Jiyan Şanlı'nın golleri ile rakibini 2-0 mağlup etti. Takım bu puanla ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. - MANİSA

Kaynak: İHA