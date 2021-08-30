Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlendi
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Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlendi

Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyesi, Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Tesislerinde U10 takımlarının katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenledi.

Yunusemre Belediyesi, Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Tesislerinde U10 takımlarının katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenledi.

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenledi. Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Tesislerinde yapılan turnuvaya Altay, Altınordu, Manisa Futbol Kulübü, Yunusemre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Karabulut Spor Kulübü, AnkaSalihli Spor, Şehitler Spor Kulubü U10 takımlarından oluşan 8 kulüp katıldı. Futbol şöleni havasında geçen turnuvada çocuklar, veliler ve futbolseverler futbola doydu. Oldukça keyifli geçen turnuvanın sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi anlatılırken hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Turnuva birincisi takım olan Altınordu takımına birincilik kupasını Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, ikinci olan Manisa Yıldızspor'a ikincilik kupasını Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu verirken, üçüncü olan takım Karabulut Spor'a üçüncülük kupasını Yunusemre Belediyespor Sportif Direktörü Sedat Öngider Karabulut Spor Kulübü'ne verdi. - MANİSA

Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlendi
Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlendi
Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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