Yunusemre'de spor salonları hizmete başladı
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Yunusemre'de spor salonları hizmete başladı

Yunusemre'de spor salonları hizmete başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs salgını nedeniyle hizmete ara veren Yunusemre Belediyesi bünyesindeki spor salonları maske mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yeniden açıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle hizmete ara veren Yunusemre Belediyesi bünyesindeki spor salonları maske mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yeniden açıldı.

Korona virüs nedeniyle çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi ve Millet Çarsısı spor salonları tekrar hizmet vermeye başladı. Kadın ve erkeklere ayrı ayrı hizmet veren spor salonlarında tüm kurallara uyarak pilates, yoga, fıtness, gibi spor aktiviteleri yapılacak. Muradiye Spor Yaşam Merkezi ve Millet Çarşısındaki spor salonlarında haftanın 6 günü 10.00 ile 20.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edilecek. Muradiye Yaşam Merkezinde pazartesi-cumartesi günleri dahil bayanlara saat 10.00-17.00 arasında, erkeklere de 17.00-20.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edilecek. Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muradiye Aile Yaşam Merkezi ve Millet Çarşısındaki spor salonlarımızda tüm üyelerimiz ve spor sevenler form tutabilirler. Bu konuda açıklanan tüm kurallara azami uyuyoruz. Spor salonlarımıza Yunusemreli ve Manisalı spor severleri bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemre'de spor salonları hizmete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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