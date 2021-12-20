Yunusemre Belediyesinden amatör kulüplere moral

Yunusemre Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör takımlara moral ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

İlçede faaliyet gösteren amatör takımlarıyla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Spor İşleri Müdürü Abdullah Can ve Yunusemre Belediye spor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yuntdağ spor, 1975 Malta spor, İmam Hatipliler spor ve Karaköy spor Futbol Kulübü'nün idmanlarını ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, yönetim, teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyerek, imkanlar ölçüsünde amatör takımların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Türk sporunun gelişimi için fedakarca hizmet eden amatör spor kulüplerinin sürekli desteklenmesi gerektiğini belirten Aksoy, "Gençlerimizin kötü alışkanlardan uzaklaşmasında büyük rol oynayıp özveriyle mücadele eden amatör kulüplerimize destek olmak görev ve sorumluluklarımızdandır. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde tüm takımlarımızın destekçisiyiz. Öncelikli amacımız milli, manevi, ahlaki değerlere bağlı nesiller yetiştirmek ve bu değerler için çalışan amatör kulüplerimizi de desteklemektir. Pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından başlatılan yerel liglerimizin kulüplerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, amatör spora hizmet edip destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Her şey gençlerimiz için." dedi. - MANİSA