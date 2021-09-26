Yunus Baydar yeniden seçildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunus Baydar yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yunus Baydar yeniden seçildi

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5'inci Olağan Genel Kurul toplantısında Yunus Baydar, yeniden başkanlık görevine seçildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5'inci Olağan Genel Kurul toplantısında Yunus Baydar, yeniden başkanlık görevine seçildi.

80. Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu'nda yapılan Ardahan Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurul kongresine 2393 üye katıldı. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan'ın Divan Başkanlığını yaptığı kongreye mevcut Başkan Yunus Baydar ile Saim Karakoç katıldı. İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede mevcut Başkan Yunus Baydar 1224 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Saim Karakoç ise 1164 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Baydar, kongre sonrası bir teşekkür konuşması yaptı.

Baydar, "Bugün burada demokratik bir yarış oldu. Saim Karakoç'u da tebrik ediyorum. Biz birlikte çalışacağız. Hep birlikte Ardahan'ın büyükbaş hayvancılık sektörüne hizmet edeceğiz. Delegelerimizin, üyelerimizin yeniden teveccühüne layık olduk. Bu omuzlarımıza daha da büyük bir yük bindirdi. İnşallah bundan sonra da eksiklerimizi de görerek daha faydalı bir şekilde Ardahan için, Türkiye hayvancılığı için Ardahan'dan bir ses veririz." şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Yunus Baydar yeniden seçildi

Yunus Baydar yeniden seçildi

Yunus Baydar yeniden seçildi

Yunus Baydar yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı

 Turistleri kıskandıracak yolculuk! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

Turistleri kıskandıracak yolculuk! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

 Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti

Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Süleyman Soylu Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Ece Erken Derya Uluğ Gülben Ergen
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunus Baydar yeniden seçildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:09:53. #1.17#