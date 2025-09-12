Yunanistan Türkiye maçı ne maçı, yarı final mi, final mi?

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını son dörde yazdıran 12 Dev Adam, büyük bir başarıya imza attı. Final yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanan millilerimiz, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu mücadele final mi yoksa yarı final mi?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde sahne alacak Türkiye – Yunanistan karşılaşması, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Nefes kesmesi beklenen bu dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

68 YIL SONRA GELEN TARİHİ SERİ

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak 68 yıl sonra ilk kez üst üste 7 galibiyet elde etti. Milliler, bu istatistiği en son EuroBasket 1957'de yakalamış ve yıllar sonra aynı başarıyı tekrarlayarak büyük bir gurur yaşatmış oldu.

MAÇIN OYNANACAĞI SALON

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak yarı final karşılaşması, Letonya'nın başkenti Riga'daki modern Xiaomi Arena'da yapılacak. Basketbolseverler, Avrupa'nın iki güçlü temsilcisinin mücadelesine bu donanımlı salonda tanıklık edecek.

TÜRKİYE – YUNANİSTAN REKABETİNDE 67. RANDEVU

Milliler, Yunanistan ile tarihindeki 67. maçına çıkacak. İlk randevu 1936 yılında İstanbul'da oynanmış ve Türkiye sahadan 49-12 galip ayrılmıştı. Ancak iki ekibin son karşılaşmasında Yunanistan, Türkiye'yi 98-80'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE MAÇI?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak bu dev mücadele, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı final ayağında gerçekleştirilecek. Final bileti için kritik öneme sahip bu maç, büyük heyecana sahne olacak.