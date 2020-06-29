Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor Yunanistan, Türkiye ile koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kara ve deniz sınırlarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor.

Yunanistan, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 Temmuz'da tekrar açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var. 14 SINIR KAPISINDAN 7'SİNİ AÇIYOR Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7'sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu. Kaynak: DHA