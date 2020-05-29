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Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok

Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı. Listede 29 ülkenin arasında Yunanistan'ın komşuları Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan bulunurken Türkiye yer almadı.

Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
29.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:38

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan'ın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Fransa vatandaşları da turist olarak Yunanistan'a giremeyecek.

YUNANİSTAN 29 ÜLKEYE KAPILARINI AÇTI

Yunan hükümeti ilk etapta 29 ülkeden yabancı turistlere kapılarını açmaya karar verdi. Yunanistan'ın izin verdiği ülkeler şöyle: Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Finlandiya.

LİSTEDE TÜRKİYE YOK

Komşular içinden sadece Türkiye'nin yer almadığı liste, turizm bakanlığının açıklamasına göre, Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Kurumu (EASA) bildirimleri ve ülkelerin epidemiyolojik profilleri temel alınarak hazırlandı.

YUNANİSTAN'DA 175 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının başlangıcında sert önlemler alan Yunanistan, vaka ve ölüm sayılarını diğer ülkelere kıyasla düşük tutmayı başarmıştı. Worldometers'in verilerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 175 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 909 kişi karantina altına alındı.

EKONOMİ BÜYÜK ORANDA TURİZME BAĞLI

Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı ülke, yaz sezonunda olabildiğince turist çekerek 2008 krizinden beri zor günler yaşayan ekonomisine soluk aldırmak istiyor.

Ekonomi Manşet

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