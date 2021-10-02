Yunan basını, 'İstanbul bizim şehrimiz' diyen Marinakis'i yerden yere vurdu: Terbiyesizlik - Haberler Spor
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Yunan basını, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'i yerden yere vurdu: Terbiyesizlik

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde 3-0 yendikleri maçın ardından "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazandık" diyen Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Yunanistan'da da tepki gördü. Birçok suça karışan Başkan için, "İnanılmaz bir terbiyesizlik" manşeti atıldı.

Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis'in yaptığı açıklamaya ülkesinden de tepkiler geldi. Yunan basını, "İnanılmaz terbiyesizlik" yorumunu yaptı.

Akşam'ın, Yunan basınından Zougla.gr'a aktardığı habere göre; Marinakis için 'terbiyesiz' manşeti atıldı. Zougla.gr sitesinde, "Yunanistan'da kazanan bir Türk takımı ve başkanının İslam'ın zaferinden ve Olympiakos başkanın hezeyanında bahsettiği diğer şeyleri söylediğini hayal edin. İnanılmaz bir terbiyesizlik..." ifadelerini kullandı.

Yunanistan, 'İstanbul bizim şehrimiz' diyen Marinakis'i yerden yere vurdu: Terbiyesiz

Bu haberinin altına yorum yapan Yunanlılar da, "Bir futbol maçında siyasi mesajlar vermek büyük saygısızlık. Altı üstü bir maç kazandık, İstanbul'u fethetmiş gibi konuşmak çirkin" mesajlarını paylaştı.

Ancak Marinakis'in yaptığı bu açıklamalara destek veren gazeteler de oldu. Gazzetta "Yunanistan bir efsane" başlığını kullandı. Sportime ise "Bütün Yunanlılara adanmış bir zafer" manşetini attı. Haber in detaylarında ise Marinakis'in tahrik edici küstah ifadelerine yer verildi.

Marinakis; cinayet, gasp, uyuşturucu, bahis gibi suçlamalarla ifadeye çağrıldı ama savcılar görevden alındı. Teknik direktör Jardim'in eşiyle birlikte olup, hocayı takımdan kovdu.

Yunan basını,
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