Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis'in yaptığı açıklamaya ülkesinden de tepkiler geldi. Yunan basını, "İnanılmaz terbiyesizlik" yorumunu yaptı.

"AYNISINI HAYAL EDİN"

Akşam'ın, Yunan basınından Zougla.gr'a aktardığı habere göre; Marinakis için 'terbiyesiz' manşeti atıldı. Zougla.gr sitesinde, "Yunanistan'da kazanan bir Türk takımı ve başkanının İslam'ın zaferinden ve Olympiakos başkanın hezeyanında bahsettiği diğer şeyleri söylediğini hayal edin. İnanılmaz bir terbiyesizlik..." ifadelerini kullandı.

"SADECE MAÇ KAZANDIK"

Bu haberinin altına yorum yapan Yunanlılar da, "Bir futbol maçında siyasi mesajlar vermek büyük saygısızlık. Altı üstü bir maç kazandık, İstanbul'u fethetmiş gibi konuşmak çirkin" mesajlarını paylaştı.

Ancak Marinakis'in yaptığı bu açıklamalara destek veren gazeteler de oldu. Gazzetta "Yunanistan bir efsane" başlığını kullandı. Sportime ise "Bütün Yunanlılara adanmış bir zafer" manşetini attı. Haber in detaylarında ise Marinakis'in tahrik edici küstah ifadelerine yer verildi.

SİCİLİ KABARIK

Marinakis; cinayet, gasp, uyuşturucu, bahis gibi suçlamalarla ifadeye çağrıldı ama savcılar görevden alındı. Teknik direktör Jardim'in eşiyle birlikte olup, hocayı takımdan kovdu.

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