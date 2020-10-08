Yunanistan ikinci stratejik limanını da ABD'ye satıyor
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Yunanistan ikinci stratejik limanını da ABD'ye satıyor

08.10.2020 08:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:54
Yunanistan ikinci stratejik limanını da ABD'ye satıyor

Ekonomik darboğazda olan Yunanistan, ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanını da ABD'li girişim grubuna satıyor.

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu.

ABD BÜYÜK BİR TERSANE KURACAK

ABD'nin hedefinin Avrupa'nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi. ABD'nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan'daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan'daki tersaneleri de 6. Filo'nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

Yunanistan ikinci stratejik limanını da ABD'ye satıyor

İLK GÖRÜŞME WASHİNGTON'DA YAPILDI

Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington'da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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