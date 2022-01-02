Yunanistan'da Kovid-19 hızlı tespit testlerine yoğun ilgi - Haberler
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Yunanistan'da Kovid-19 hızlı tespit testlerine yoğun ilgi

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Kovid-19 test karavanı önünde oluşan kuyruklar ATİNA - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakaları 40 binin üzerinde açıklanırken vatandaşlar, başkent Atina'nın Nea Smirni semtinde ücretsiz Kovid-19 hızlı tespit testi yapan seyyar EODY birimlerinin karavanı önünde uzun...

Kovid-19 test karavanı önünde oluşan kuyruklar ATİNA - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakaları 40 binin üzerinde açıklanırken vatandaşlar, başkent Atina'nın Nea Smirni semtinde ücretsiz Kovid-19 hızlı tespit testi yapan seyyar EODY birimlerinin karavanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunanistan'da Kovid-19 hızlı tespit testlerine yoğun ilgi

Yunanistan'da Kovid-19 hızlı tespit testlerine yoğun ilgi

Yunanistan'da Kovid-19 hızlı tespit testlerine yoğun ilgi

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri

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