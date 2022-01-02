Yunanistan'da Kovid-19 hızlı tespit testlerine yoğun ilgi
AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel
Kovid-19 test karavanı önünde oluşan kuyruklar ATİNA - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakaları 40 binin üzerinde açıklanırken vatandaşlar, başkent Atina'nın Nea Smirni semtinde ücretsiz Kovid-19 hızlı tespit testi yapan seyyar EODY birimlerinin karavanı önünde uzun...
Kovid-19 test karavanı önünde oluşan kuyruklar ATİNA - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakaları 40 binin üzerinde açıklanırken vatandaşlar, başkent Atina'nın Nea Smirni semtinde ücretsiz Kovid-19 hızlı tespit testi yapan seyyar EODY birimlerinin karavanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.