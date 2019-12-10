Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Haberler » Güncel » Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haber

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

10.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:58
Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu

, 'ın Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Diamessis, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler