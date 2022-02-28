Yunanistan: 67-76

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Yunanistan ise 3'üncü galibiyetini elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan da karşılaşmayı tribünde takip eden isimler arasında yer aldı.