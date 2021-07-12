Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da skandal bir tavırla karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testlerini kabul etmeyen Yunan yetkililer, kafileyi 2 saate yakın havalimanında bekletti. Bu durum karşısında oldukça sinirlenen Fatih Terim, yetkililere rest çekti ve Galatasaray, İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaray büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer, temsilcimizi saatlerce havalimanında bekletti.

YÖNETİM, YUNAN YETKİLİLERE RESTİ ÇEKTİ

Fanatik'in haberine göre; yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim adeta çıldırdı. Galatasaray yönetimi de Yunan yetkililere rest çekerken, sarı-kırmızılılar yaşanan olayların ardından maçı oynamadan İstanbul'a dönme kararı aldı.

"SORUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLEMEMESİNDEN DOLAYI KAFİLEMİZ İSTANBUL'A DÖNÜŞ İŞLEMLERİNİ BAŞLATTI"

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Olimpiakos maçı için Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

"GALATASARAY'IN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI BU İLKEL TAVRI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.