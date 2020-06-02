Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm Türkiye'de Samsunspor forması giyen Yunan kaleci Michalis Sifakis, kariyerinde Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü itiraf etti.

Ülkemizde Samsunspor forması giyen Yunan kaleci Michalis Sifakis, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yunan basınına konuşan Sifakis, "Türkiye'ye arkadaşım George Samaras ile birlikte gittim. Tarihi bir şehirde, Samsun'daydım ve 2. Lig'deydim. Son maçıma sakatlık nedeniyle çıkamadım ve bu sakatlık da benim futbol kariyerimin sonu oldu. 2018 yazında eşim Olga ile evlendim ve İsrail'den teklif aldım ancak sakatlık nedeniyle acı çekiyordum ve emekli olma kararı aldım" dedi.

"BENİM YERİME MCGREGOR'U ALDILAR"

2012 yılında Beşiktaş'tan teklif aldığını belirten Yunanistan'ın eski milli kalecisi, transfer süreciyle ilgili, "EURO 2012 sırasında ilginç bir yaz geçirdim. Çek Cumhuriyeti maçı sonrasında Deportivo'dan yazılı bir teklif geldi. O sırada kendimi düşünecek durumda değildim, milli takım önemliydi. Polonya'dan ayrılırken, Beşiktaş ile sözlü olarak anlaşmıştım ancak beni değil, Rangers'tan McGregor'u aldılar. Ben de sonra Cherleroi'ya gittim" ifadelerini kullandı.