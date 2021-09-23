Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti - Haberler Spor
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Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti

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ABD'de Süper Orta Siklet kategorisinin Dünya Şampiyonluğu maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı Saul Alvarez ve Amerikalı Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. Rakibinin itmesiyle kontrolden çıkan Plant, yumrukla karşılık verdi. Ortalık karıştı.

Abd'de Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak Süper Orta Siklet kategorisinin Dünya Şampiyonluğu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.

Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında birbirine girdi

KONTROLDEN ÇIKTI

Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı.

Plant daha sonra Meksikalıya ilk yumruğu attı, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Boks tutkunları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti
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Haber: Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti - Haberler Spor
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