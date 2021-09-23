Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti
ABD'de Süper Orta Siklet kategorisinin Dünya Şampiyonluğu maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı Saul Alvarez ve Amerikalı Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. Rakibinin itmesiyle kontrolden çıkan Plant, yumrukla karşılık verdi. Ortalık karıştı.
Abd'de Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak Süper Orta Siklet kategorisinin Dünya Şampiyonluğu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.
KONTROLDEN ÇIKTI
Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı.
Plant daha sonra Meksikalıya ilk yumruğu attı, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.
Boks tutkunları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.
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