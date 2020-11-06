Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü

06.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:43

ABD seçimlerinde belirsizlik devam ederken dolar yeni güne 8.43, Euro ise 9.96 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 8.47, Euro ise 10.04'e yükseldi. Euro/TL gün içerisinde 10.10 üzerine çıkarak 10.1043 ile Dolar/TL 8.5503 ile yeni zirvesini gördü.

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Seçimleri henüz sonuçlanmadı. Demokrat Joe Biden zafere yakın görünürken, Başkan Donald Trump sonuçları kabul etmediğini açıkladı. Dolar da bu belirsizlik içinde dalgalanmaya devam ediyor.

DOLAR VE EURO YENİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dolar yeni güne 8.43, Euro ise 9.96 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 8.47, Euro ise 10.04'e yükseldi. Öğlen saatlerinde dolar/TL yeniden 8.50 üzerini görürken euro cephesinde 10.10 seviyesi aşıldı ve 10.1043 ile yeni zirve kaydedildi. Dolar/TL 8.5503 ile yeni zirvesini gördü.

Dün akşam Fed'in beklentilere paralel bir şekilde faize dokunmamasıyla kurda önemli bir hareket yaşanmadı.

ALTIN 535 LİRA OLDU

Güne yükselişle başlayan altının gramı da gün içinde yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Altının gramı 536,45 liraya yükselirken, aynı saatlerde çeyrek altın 880,10, cumhuriyet altını ise 3 bin 484,88 liradan işlem görüyor.

SEÇİM VE KORONAVİRÜS BELİRSİZLİĞİ

ABD seçimlerindeki belirsizlik önümüzdeki günlerde devam edecek gibi dururken, koronavirüs salgını dünya için en önemli risk olmaya devam ediyor. Dün ABD'de 128 bin, Fransa'da 58 bin, Almanya'da ise 21 bin yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yeni vakalarda artışın devam etmesi Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin bu ay başında getirdiği kısıtlamaların uzayabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bu ülkelerde hükümetler kısıtlamaları açıklarken 2 hafta sonra yeniden bir değerlendirmede bulunacaklarını açıklamışlardı.

Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü
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