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Yüksel Yıldırım: Samsunspor'u Süper Lig'de şampiyon yapacağım

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunarak çok iddialı bir hedef koydu ve "Samsunspor'u Süper Lig'de şampiyon yapacağım" dedi.

Yüksel Yıldırım: Samsunspor'u Süper Lig'de şampiyon yapacağım
25.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:54

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunarak çok iddialı bir hedef koydu ve "Samsunspor'u Süper Lig'de şampiyon yapacağım" dedi.

Adını Samsunspor tarihine 'Şampiyon Başkan' olarak yazdıran Yıldırım, AsistAnaliz'in konuğu oldu. Neslihan Ablay moderatörlüğünde ve yorumcular Emre Bol ile Evren Turhan'ın sorularına içtenlikle yanıt veren Yüksel Yıldırım; "Samsunspor, Kayyum'a düşüp, sahipsiz kalınca İsmail başkanla bu işe girişelim dedik. Atatürk'lü arma, bizim büyüdüğümüz Samsun şehrinin takımının böyle yok olmasına; benim gönlüm razı olmayacaktı" diyerek işe soyunduğunu ve şimdi 5 yıl içinde Süper Lig'de şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Başkanı'nın AsistAnaliz'e yaptığı açıklamalar şöyle: "Bunun uzun bir hikayesi var. Ben 2.5 yaşında Samsun'a gelip büyüdüğüm için; ilkokuldan beri Samsunspor maçlarını gidip; Samsunspor sevgisiyle büyüyen bir kişiyim. 2000'in başlarında Samsunspor kötü bir gidişat ve kötü bir yönetimle yıldızı kayan bir takım oldu. Daha sonra eski başkan İsmail Uyanık'la konuştuk; 'Alsak şirketleştirsek; yönetsek' diye. Bunu iş yoğunluğumdan yapamamıştık. Samsunspor, Kayyum'a düşüp, sahipsiz kalınca İsmail başkanla bu işe girişelim dedik. Atatürk'lü arma, bizim büyüdüğümüz Samsun şehrinin takımının böyle yok olmasına; benim gönlüm razı olmayacaktı. Böyle bir dönemde Samsun şehrinin 1 numaralı markası olan Samsunspor'a 'Sahip çıkalım' dedik. Samsun, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Sahipsiz kalmasın dedik. Ben de Yüksel Yıldırım olarak, başladığım işi yarım bırakmam. Sonuna kadar götürürüm. Çok konuşan değil, iş yapan bir başkan olmak için..." 5 YILLIK PLAN YAPTIM VE ADIM ADIM GİDECEĞİM"Samsunspor Kulübü artık iflas ettiğinde ben dedim ki; Samsunspor'u şirketleştirin ben de sahibi olmak istiyorum. Bir kere netleştirelim; Samsunspor Kulübü Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hisselerinin sahibiyim. Samsunspor futbolu da dernekten ayrıldı bir A.Ş oldu. Dernek, amatör sporlara bakıyor. Futbol tamamen şirketleşmiş bir yapı altında benim kontrolüm altında gidiyor. O yüzden sahiplik, tam bir sahiplik; %100. Ben adım adım gideceğim. 2025 yılına kadar plan yaptık. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Sonrasında da Avrupa kupalarına giden bir takım. Sonrasında da şampiyonluğa oynayan bir takım. Beni kabullenemediler önce. Ben İsmail başkanla geldiğimde; İsmail başkan ön plandaydı ben arka plandaydım. Sonradan baktım ki; işler istediğim gibi olmuyor. Kulüp yapılanması bana uymayınca ve başarı gelmeyince ben el koydum gibi oldu. Çift başlılığın yürümediğini gördük. ya ben olacağım ya sen dedik. Maddi olarak güçlü olduğum için İsmail başkan çekilmek zorunda kaldı. İyi ki de olmuş. İrfan Buz hoca kalsaydı; kesinlikle çıkamazdık.Ertuğrul hocayı getirip arkasında durduk. Yaptığımız her işin arkasında bir plan var. Ertuğrul hoca, Samsunspor'a geldiğinde Türkiye'de oluşan algı şu; 'Ertuğrul hocanın düştüğü duruma bak, 2.Lig'e düştü' diye. Ben Ertuğrul hocayı ikna etmek için haftalarımı verdim. Ben dedim ki 5 yıllık plan önüne koyuyorum. Buradan söz veriyorum. Ben arkasında duracağım. Başarılı olsa da olmasa da. Ertuğrul hoca geldiğinde 6 puan gerideydik Manisa'nın. Benim uykularım kaçıyordu, nasıl öne geçeceğiz diye. Taraftarlar grubuna da buradan teşekkür ediyorum. İlk başta bana yapılan şeyin ne kadar yanlış olduğunu görüp; hatalarından çok çabuk döndüler. Taraftar gruplarıyla çok yakın çalışan bir başkanım. Hepsiyle temastayım. Gerçekten benim bir planım var. Biz Ertuğrul hoca geldiğinde yaptığımız ilk açıklama; 'Biz Türkiye'nin 6. şampiyonu olacağız' diye bir söz verdik. Şimdi düzeltiyorum. İnşallah Allah bana uzun ömür verir. Ben Samsunspor'u Süper Lig'de şampiyonluğa oynatacağım. Sonra da şampiyon yapacağım diyorum."

Kaynak: DHA

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