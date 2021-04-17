Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı
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Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı

Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni tedbir kararıyla tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de uygulandı.

HAKKARİ (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni tedbir kararıyla tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de uygulandı. Uygulama neticesinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis yollarda kimlik kontrolü yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de cuma akşamı saat 19.00'dan itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ülke genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezi sessizliğini korurken, polis ekipleri yollarda denetim yaptı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, polis belirli noktalarda kimlik kontrolü yaptı. - HAKKARİ

Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı
Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı
Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı
Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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