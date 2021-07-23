Yüksekova'da, arazide 184 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide 184 kilo eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide 184 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik kopeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde arazide çuvallar içinde 184 kilo eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan