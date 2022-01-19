Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı - Haberler Spor
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Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Medipol Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Medipol Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı

Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı

Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı

Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı

Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı

AA / Hakan Can Şahin - Spor Haberleri

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Haber

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