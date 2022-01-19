Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Berna Gözbaşı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Medipol Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Medipol Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.