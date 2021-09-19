Yukatel Kayserispor: 2-1

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Furkan Ürün (xx), Selahattin Altay (xx)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2 - 1 mağlup etti.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.