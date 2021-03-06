Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi
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Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

06.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:43
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Denizlispor bu skorla kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun takımı Denizlispor ile Hakan Çalışkan'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

KRİTİK GALİBİYET

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor 3-2'lik skorla kazanarak kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Malatyaspor 16. dakikada Stevie Mallan'ın golüyle öne geçerken, 31'de Hugo Rodallega skoru eşitledi. 44. dakikada Recep Niyaz takımını üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Maçın ikinci devresinde Malatyaspor'un yıldız golcüsü Benjamin Tetteh 77'de maçta skoru yeniden dengelerken, bu golden 3 dakika sonra Hadi Sacko sahne aldı ve skoru belirledi.

Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

3 HAFTADA 2 GALİBİYET

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 24 yaparken son 3 haftada ikinci galibiyetini aldı. Malatyaspor ise 31 puanda kalarak galibiyet hasretini 8 maça taşıdı. Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor BAY geçecek.

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