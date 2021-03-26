Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde salonda gerçekleştirdi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde öğleden sonra günün ikinci antrenmana çıkan futbolcular, ısınma ve koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanlara, milli takımlarında bulunan Hadi Sacko ve Veton Tusha'nın yanı sıra, sakatlığı süren Ayman Ben Mohamed katılmadı.

Sakatlığı sona eren Mustafa Yumlu takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavisi devam eden Recep Niyaz ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekip, 28 Mart Pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'la bir hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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