Yukatel Denizlispor çalışmalarına devam ediyor
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Yukatel Denizlispor çalışmalarına devam ediyor

Yukatel Denizlispor çalışmalarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürüyor.

Yukatel Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren Yukatel Denizlispor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Veli Acar gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Yeşil-siyahlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - DENİZLİ

Yukatel Denizlispor çalışmalarına devam ediyor
Yukatel Denizlispor çalışmalarına devam ediyor
Yukatel Denizlispor çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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