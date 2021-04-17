Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, güzel bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Fenerbahçe'de teknik heyetten bir kişi koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de teknik heyetten bir kişi koronavirüse yakalandı
Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi
Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi

Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, güzel bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz Vural, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybeden takımın ligde kalma yolunda büyük sıkıntıya gireceği çok kritik bir karşılaşmaya çıktıklarını aktardı.

Kadro yapısı olarak Denizlispor'un önemli bir takım olduğunu kaydeden Vural, "Oyuncu kapasitesi anlamında diğer takımlardan farkı yok. Biz 2. dakikada erken bir gol attık. Devrenin bitimine kadar Denizlispor olağanüstü yüklendi. Gerilemek durumunda kaldık. Buna rağmen önemli kontratak pozisyonları yakaladık." diye konuştu.

İkinci yarının başlamasından 38 saniye sonra Hugo Rodallega'nın attığı şık golün ligde ikinci yarı en erken atılmış gol olabileceğini anlatan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Ben de rakip takımın teknik direktörü olarak alkışladım. Bu golden sonra, 64. dakikada kalemizde bir gol daha gördük. Beklemediğimiz bir şey başımıza geldi. Diğer maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor takımı özelle 60-70'li dakikalardan sonra bir düşüş yaşıyor. Bunu biliyorduk. Daha önce de konuşmuştuk. İkinci golden sonra 2 değişiklik yaptık. Rashani ve Oltan'ı oyuna aldık. Onların girmesi oyuna canlılık getirdi. Skorda 2-2'yi yakaladık. Beraberlik iki takıma da yetmiyordu. Çok şükür istediğimiz sonucu bulduk. 3-2 kazandık. Çok mutluyuz. Uzun haftalardır bir türlü iyi sonuç alamıyorduk. 9 haftadır kazanamayan bir takımdık. Benim göreve geldiğim son 3 maçta 9 puan alabilecekken 1 puan alabildik."

Türk futbolunda sıkıntılar olduğunu savunan Yılmaz Vural, şunları kaydetti:

"Bunları şimdi değil, lig bitiminde konuşacağım. Türkiye bunu bilmeli. İnanın çok zordayız. Benim takımım da bu zorlukları yaşıyor. Oyuncuyla takım kurtulmuyor, oyunla kurtuluyor. Takım olarak birlikte tepki verecek, takım duygusunu yaşayacak hale gelmezseniz, sıkıntı çekersiniz. Biz kararlar aldık ve bunu uyguladık. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bu aldığım kararlara katılan Erzurum halkına da çok teşekkür ediyorum. Bizimle fiziksel olarak birlikte değiller ama bize verdikleri manevi destekleri, inançları için teşekkür ederim. Hakem Halil Umut Meler'e de çok teşekkür ederim. Hatasız maç yönetti. Hakem arkadaşlarıma ricamdır. Hatayı herkes yapabilir ama bir yaptığınız hata diğer takımın canını yakmasın."

Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural
Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural
Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural
Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Diego Caner Erkin Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:38:52. #1.16#

title