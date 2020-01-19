Yukatel Denizlispor: 2-1

19.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:58

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer (Dk. 86 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 76 Taylan), Falcao (Dk. 90+4 Adem)DENİZLİSPOR: Stachowiak - Zeki, Mustafa (Dk. 59 Muhammet), Oğuz, Lopes, Murawski, Onazi (Dk. 64 Sedat), Sacko, Olcay (Dk. 77 Estupinan), Aissati, RodallegaGOLLER: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 57 Falcao (Galatasaray) - Dk. 64 Muhammet (Denizlispor)SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) - Onazi, Murawski, Rodallega, Sacko (Denizlispor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, evinde Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

7'nci dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Rodallega'nın vuruşunda direğe çarpan top yükseklik kazanarak oyun alanına geri döndü.16'ncı dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba, ara pasını ceza sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Falcao'nun gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.22'nci dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Ömer, pasını altıpas içine doğru çıkardı. Emre'nin de dokunduğu top altıpas içinde Falcao'ya geldi. Falcao'nun vuruşunda kaleciden seken topu defans kornere çeldi.26'ncı dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. Yan hakemin uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla hakem, golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-0.46'ncı dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahasına yakın bir noktada, sol çaprazda topla buluşan Seri'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.57'nci dakikada orta alanda topla buluşan Seri'nin ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Falcao'nun sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.64'üncü dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Linnes'ten seken top altıpas içinde Muhammet'in önünde kaldı. Muhammet'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.67'nci dakikada sağ kanattan Olcay'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sedat'ın vuruşunu sol kale direği dibinden Muslera son anda kornere çeldi.69'uncu dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Feghouli'nin gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.Müsabaka sarı kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart sınırında bulunan Marcao, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasındaki pozisyonda sarı kart gören Marcao, ligin 19'uncu haftasında oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA