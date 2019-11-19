Yukarı Kaleköy dünyanın en iyisi seçildi

19.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:19

Fırat'ın ana kolu olan Murat Nehrine inşa edilen Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi, 9 finalist arasından dünyanın en iyisi seçildi.



Yenilebilir enerji kapsamında 700 milyon dolarlık yatırım maliyetiyle inşa edilen Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi dünyanın en iyisi seçildi. Fırat'ın ana kolu olan Murat Nehrine inşa edilen ve 2018 yılında faaliyete alınan Yukarı Kaleköy Barajı inşası esnasında yaklaşık 4 bin kişiye sağladığı istihdam, en kurak dönemde bile 24 saat kesintisiz can suyu vererek ekolojik sistemi koruması, sosyal sorumluluk bilinciyle bölgedeki 250 üniversite öğrencisine burs vermesi ve sahip olduğu ileri teknoloji ile rakiplerini geçti.



6 kriterde değerlendiriliyor



İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu, (International Milestone RCC Dam Project Award) 4 yılda bir yapılıyor. 8 kişilik uzman ekibin oluşturduğu değerlendirme komitesi projeleri; tasarım, inşaat, işletme, yenilikçilik, çevrenin korunması, sosyal duyarlılık konuları olmak üzere başlıca 6 ana başlıkta değerlendiriliyor. Türkiye'den ise Devlet Su İşleri tarafından aday gösterilen Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi, 9 aday ile birlikte finale kaldı. Cengiz İnşaat ve Özaltın İnşaat ortaklığı ile hayata geçirilen 700 milyon dolarlık proje, final turunda en iyi seçildi. Düzenlenen törende ödülü DSİ Barajlar Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş birlikte teslim aldı.



Uzman ekip tarafından yapılan değerlendirmede Yukarı Kaleköy Baraj ve HES Projesi'ni öne çıkartan özellikler ise şunlar oldu:



Fırat Nehri'nin ana kolu olan ve yüksek sel potansiyeline sahip Murat Nehri üzerine yapılan proje ile havzadaki taşkın riski azaltıldı.



Proje, 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.



Projenin inşası esnasında 4 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.



En kurak dönemde dahi 24 saat kesintisiz olmak üzere 'can suyu' bırakılarak ekolojik sistemin devamı desteklendi.



Sosyal sorumluluk bilinci ile gerek inşaat döneminde gerekse de işletme aşamasında projeden etkilenen civar kasabalardaki yaklaşık 250 üniversite öğrencisine aylık eğitim destek bursu sağlandı.



Yerel spor kulüpleri desteklendi.



Elektromekanik teçhizatta İleri teknoloji kullanıldı, maksimum verimlilik elde edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA