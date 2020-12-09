Yücel İldiz: "Çok net bir skor aldık, daha da farklı olabilirdi"

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay'ın sahasında Ankaraspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, çok net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "Bunun üstüne koyarak gitmemiz lazım, lig çok uzun bir maraton" dedi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay'ın sahasında Ankaraspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, çok net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "Bunun üstüne koyarak gitmemiz lazım, lig çok uzun bir maraton" dedi.

TFF 1. Lig'in 13 hafta maçında Altay, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, oynadıkları son iki maçta şanssızlık yaşadıklarını hatırlatarak, "Artık kazanmamız gerekiyordu. İlk 45 dakikada mücadeleli bir bölümdü. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle beraber biraz daha iyi oynamaya başladık. Golü bulduktan sonra tamamen istediğimiz oyunu oynadık. Çok net bir skor aldık, daha da farklı olabilirdi. Altay gibi oynadık. Bunun üstüne koyarak gitmemiz lazım, lig çok uzun bir maraton. Bizim adımıza çok duygusal bir müsabakaydı, başkanımız hastanede. 'Maçta benim için oynayın' demişti. Maç sonunda kendisiyle görüntülü bir görüşme yaptık. Duygusal konuşmalar oldu. Altay büyük bir camiadır. İyi netice almadığımız zaman tepki de alabiliyoruz. Bu tepkiler içerinde normal eleştirilere saygı duyarız. Birlik ve beraberlik Altay için çok önemli. İnşallah bizi birlik beraberlik hedefe götürecektir" diye konuştu.

"Başakşehir takımı bize yakışan bir tepki gösterdi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta 4. hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanmasına da değinen İldiz, "Dünyada olmaması gereken bir şey. Başakşehir takımı bize yakışan bir tepki gösterdi, bundan dolayı son derece gururluyuz. Bu maçın skoru önemli değil, Başakşehir galip geldi diyebiliriz. Irkçılığa ancak bu şekilde 'hayır' denebilirdi. Onları kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı