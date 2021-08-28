Yozgatlı engelli yüzücü Rahmi Ersoy'un hedefi paralimpik oyunlar
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Yozgatlı engelli yüzücü Rahmi Ersoy'un hedefi paralimpik oyunlar

Yozgatlı engelli yüzücü Rahmi Ersoy'un hedefi paralimpik oyunlar
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Spor

Yozgat'ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 30 yaşındaki Rahmi Ersoy, 2017 yılında tanıştığı yüzme sporunda, kendini geliştirerek katıldığı birçok turnuvada altın madalya kazandı.

Yozgat'ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 30 yaşındaki Rahmi Ersoy, 2017 yılında tanıştığı yüzme sporunda, kendini geliştirerek katıldığı birçok turnuvada altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yarı olimpik havuzda antrenman yapan Ersoy, Avrupa ve paralimpik oyunlarında yarışmayı hedefliyor.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzme sporunu sevdiğini söyledi.

Yozgat'ta 2017 yılında yüzme havuzu açılmasıyla bu spora başladığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu arada Türkiye şampiyonlarında yüzme deneyimlerim oldu. Haftanın 6 günü burada antrenman yapıyorum. Isparta'da düzenlenen yarışmada Avrupa barajını geçtim. Kendi stilim olan 100 metre kelebekte Belarus'ta ülkemi temsil ettim, 1 altın 2 gümüş madalya ile döndüm. Gaziantep'teki Türkiye şampiyonasında 2 stilde altın, 4 stilde bronz madalya ile döndüm. İstanbul'daki kıtalar arası yüzme yarışına katıldım ve kıtalar arası yüzücü unvanını aldım."

Ersoy, milli takım seçmelerine katılacağını ve oradaki olimpiyat barajını geçerek milli takıma girmek istediğini ifade ederek, "Olimpiyatlarda, büyük Avrupa oyunlarında da yarışmak istiyorum." diye konuştu.

Engellilere seslenen Ersoy, "İlimizde bulunan engelli kardeşlerim de evde durmasınlar, hayata küsmesinler. Bir branş seçerek spor yapabilirler. Ben burada her türlü destek ve yardımı sunabilirim. Engelli kardeşlerim burada yüzme ve diğer branşlarla hayatlarını daha keyifli bir şekilde devam ettirebilirler." ifadelerini kullandı.

Yüzme Antrenörü İlker Sefa Onuş da Rahmi Ersoy'un 2017 yılından itibaren sporcuları olduğunu belirtti.

Onuş, Ersoy'un çeşitli yarışlara katılıp üstün başarılar elde ettiğini dile getirerek, "Birçok yarışmada birincilikleri vardır. Bedensel engelli yüzme yarışlarının daimi elemanıdır. Rahmi, azmi ve yeteneği ile kendinden küçük sporculara örnek bir yarışmacı ve sporcudur." şeklinde konuştu.

Yozgatlı engelli yüzücü Rahmi Ersoy'un hedefi paralimpik oyunlar
Yozgatlı engelli yüzücü Rahmi Ersoy'un hedefi paralimpik oyunlar
Yozgatlı engelli yüzücü Rahmi Ersoy'un hedefi paralimpik oyunlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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