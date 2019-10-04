Yozgat'ta yakalanan pydypg'li terörist tutuklandı

Yozgat'ta yakalanan pydypg'li terörist tutuklandı

Yozgat'ta yakalanan PYDYPG'li terörist tutuklandıYOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYDYPG içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı.

04.10.2019 17:53
Yozgat'ta yakalanan pydypg'li terörist tutuklandı

Yozgat'ta yakalanan PYDYPG'li terörist tutuklandı

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYDYPG içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, PYDYPG adına Suriye'de faaliyetlere katıldığı belirlenen M.H.'nin, Yerköy'de olduğu tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, M.H.'yi kaldığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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