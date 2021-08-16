Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti

Adana Demirspor, yeni yükseldiği Süper Lig'de açılış maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve evinde 1-0 mağlup oldu. Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan Belhanda da Adana formasıyla ilk sınavını verdi. Ancak Belhanda'nın serisi bozuldu. Fenerbahçe'ye karşı daha önce 8 kez oynayıp, hiç kaybetmeyen Belhanda dün ilki yaşadı.