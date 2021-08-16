Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
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Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti

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Adana Demirspor, yeni yükseldiği Süper Lig'de açılış maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve evinde 1-0 mağlup oldu. Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan Belhanda da Adana formasıyla ilk sınavını verdi. Ancak Belhanda'nın serisi bozuldu. Fenerbahçe'ye karşı daha önce 8 kez oynayıp, hiç kaybetmeyen Belhanda dün ilki yaşadı.

Dün Fenerbahçe maçına iyi başlayan Adana Demir, baskılı oyununu 90 dakikaya yayamadı. Çok fazla yeni transferin olduğu Adana ekibinde uyum sorunu ortadaydı.

Younes Belhanda ve Balotelli gibi yıldızlar da dün ilk sınavını verdi. Ancak fizik kondisyonyonları yeterli değildi, uyum sorunu barizdi. Samet Aybaba da değişikliğe gitti. Belhanda için bu maç farklı bir anlam taşıyordu. Faslı oyuncu daha önce Kanarya'ya karşı hiç yenilgi yüzü görmemişti.

Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti

8 MAÇ SONRA

Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçta karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Younes Belhanda, dün ilk kez Adana Demirspor forması altında Sarı-Lacivertliler'e karşı yenilgi gördü.

Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
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