Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten olay Pereira ve Ali Koç sözleri: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
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Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten olay Pereira ve Ali Koç sözleri: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz

Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten olay Pereira ve Ali Koç sözleri: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
Haberler.com - Haberler | Spor

Spor camiasının duayen isimlerinden Gürcan Bilgiç, Ali Koç'un Vitor Pereira'yı takımın başına geçirmesi hakkında çok sert eleştiri yaptı. Bilgiç, "Üst düzey hoca planlarınızda yoksa Emre'yi çağırın dedim. Pereira yetersizliğini, cahilliğini, vizyonsuzluğunu kanıtlayarak buradan ayrıldı. Ali Koç yönetiminin bir planı olmadığını gördük. Pereira açıklaması Ali Koç'un intihar mektubu olabilir" dedi.

Gürcan Bilgiç, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü olmasına çok sert bir yorum getirdi. Bilgiç, Pereira'nın F.Bahçe'den ayrıldığı dönemde yetersizliğini, cahilliğini, vizyonsuzluğunu kanıtlayarak gittiğini iddia etti.

İşte Bilgiç'in öne çıkan ifadeleri:

"İYİ KÖTÜ OLMASIYLA ALAKASI YOK"

"2 gün önce 'Üst düzey hoca planlarınızda yoksa Emre Belözoğlu'nu tatilden çağırın' dedim. Hâlâ aynı görüşteyim. Bunun Pereira'nın iyi-kötü olmasıyla alakası yok. Kendisi 5 sezon önce yetersizliğini, cahilliğini, vizyonsuzluğunu kanıtlayarak Fenerbahçe'den ayrıldı.

"YILDIZLAR KARMASINI BİRBİRİNE KATAN İSİM"

Bilimsel testlere inanmayan, antrenmanları kafasına göre yaptıran, 70 milyon Euro bonservis maliyetli yıldızlar karmasını birbirine katan bir isim. Kulübün açıkladığı 4 sayfalık tanıtımdaki cümleleri Belözoğlu, Bulut ve İsmail Kartal için de kullanabiliriz.

Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten olay Pereira ve Ali Koç sözleri: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz

"ALİ KOÇ'UN FUTBOL ANLAYIŞI OLMADIĞINI ANLADIK"

Sonuçta Ali Koç yönetiminin bir planı, gelişme takvimi veya futbol anlayışı olmadığını anladık. Pereira, 1.5 aylık başarısızlığın sonucunda, 1.5 günlük görüşmeyle el sıkışılan bir hoca.

Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten olay Pereira ve Ali Koç sözleri: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz

"BAŞARILAR ARTIK SANTRFORA BAĞLI"

Fenerbahçe'nin sezon başarısı artık alacağı santrfora bağlı. Eğer iyi bir golcü bulurlarsa Pereira'yı da kendilerini de tartışmaya kapatırlar. Aksi yönde bir gelişmede bu kararı, aslında Ali Koç'un intihar mektubu olarak yorumlayabiliriz."

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