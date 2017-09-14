Yorgancılar 4 Yılını Anlattı, Meskom Üyeleri Alkışla Destek Verdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2013-2017 döneminin son meslek komiteleri (MESKOM) ortak toplantısında sanayicilere seslendi. Salonu dolduran MESKOM üyelerince alkışlanan konuşmasında Yorgancılar, 4 yıllık dönem boyunca ülkemiz için nasıl bir kalkınma modeli sorusuna yanıt aradıklarını söyledi.



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2013-2017 döneminin MESKOM ortak toplantısında sanayicilere hitap etti. Yorgancılar alkışlanan konuşmasında, 4 yıllık dönem boyunca ülkemiz için nasıl bir kalkınma modeli sorusuna yanıt aradıklarını belirterek, "Üretimde ileri teknoloji, sürdürülebilir büyüme ve nitelikli eğitime dayalı kalkınma alt yapısı öncelikli konularımız oldu. Elektrik enerjisinden alınan TRT payının kaldırılması, sektörel ÖTV oranlarının yeniden düzenlenmesi, KOSGEB desteklerinde yaşanan sorunların çözümü, Eximbank'ın sermaye artırımı, hafta sonu çalışmanın ruhsat harcından muaf tutulması, işbaşı eğitim programlarının artırılması dahil gündeme getirdiğimiz birçok konu ile düzenlemeler yapılırken önemli geri dönüşler aldık" dedi.



"Üye memnuniyet oranımız 2016'da yüzde 83 oldu"



Yatırım ortamının iyileştirilmesinden, finansman teminine, vergiden AR-GE desteklerine, sektörel konulardan mesleki eğitim, çevre ve genel konulara dönem boyunca 20 bakanı makamında ziyaret ettiklerini, 25 bakanın da EBSO'yu ziyaret ettiğini kaydeden Yorgancılar, online belge işlemleri, online aidat ödemeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yazılımları ile entegre modüller sayesinde üyenin tek bir portal üzerinden ofisinden Oda ile ilgili tüm işlemlerini takip etme imkanı getirdiklerini, tüm kamu servisleri ile entegre sistem sayesinde EBSO'nun örnek oda misyonunu devam ettirdiğini vurguladı. Yorgancılar, "Yaptığımız çalışma ve lobi faaliyetlerinden, gündeme getirdiğimiz önerilerden pozitif geri dönüşler alarak sanayicimizin birçok sorununun çözümüne katkı koyduk. Bunu çalışanından meclis üyelerinden, yönetime kadar uzanan uyumlu bir ekiple gerçekleştirdik. Odamızın kurumsal kimliğini geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ulusal çapta ödüllerle taçlandırdık. Bu özverili çalışmaların üyeler nezdinde yansımalarını görmek ise bizleri ayrıca memnun etti. Üye memnuniyet oranımız 2016'da yüzde 83 oldu" diye konuştu.



Sanayi 4.0 vurgusu



Konuşmasında dünyanın geçirdiği dönüşümden de bahseden Yorgancılar; üretim, dijital, eğitim ve işgücü konusunda yaşanan dönüşümü ıskalamamak için sanayi 4.0 konusunu sürekli gündemde tuttuklarını kaydetti. Bu sayede ileri teknolojiye dayalı nitelikli eğitim, yaratıcı nesil ve mesleki eğitim konularında düzenlemeler yapıldığını, kodlama eğitiminin müfredata alındığı belirten Yorgancılar, İzmir ve Ege Bölgesi'nde sanayi yatırımlarının artması için gösterdikleri çabanın sonuçlarını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yorgancılar, "Bu konuda üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bölgemize yatırımcı ilgisi devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Seçim sonuçları belli olmadan konuşmak olmaz"



Yeni dönem için adaylık konusuna da değinen Yorgancılar şunları söyledi: "Seçim sonuçları belli olmadığı müddetçe herhangi bir şekilde başkan adaylığını açıklamak doğru bir yöntem değil. Uyumlu çalışma ortamını arkadaşlarımızın ve sizlerin de desteği ile oluşturduğumuz takdirde önümüzdeki dönemde bir dönem için daha yönetim kurulu başkanlığını konuşabiliriz." EBSO Meclis Başkanı Salih Esen de yaptığı konuşmada 4 yıllık uyumlu bir çalışma döneminin sonuna geldiklerini söyledi. Bunun bir veda konuşması olmadığını ifade eden Esen, uyumlu çalışmanın devam etmesinin üyelerin takdirleri ile mümkün olduğunu dile getirdi. Esen, "Bu yüce çatı altında ülkemize hizmet gayesi ile birleştik. Uyumlu çalışma ile EBSO'nun isminin daha da iyi bir noktaya gelmesini sağladık. Türkiye'nin gelişmeye, üretime ihtiyacı var. Görevimizi yaparken bu konuya sürekli vurgu yaptık. Yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR