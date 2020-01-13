Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
Haberler » Güncel » Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı - Haber

Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı.

13.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:58
Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı

'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı.

Mehmet D. idaresindeki 46 636 plakalı hafif ticari araç, merkez ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Doğa K'ya çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler