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Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, otobiyografi kitabında ayrıldığı eşi Yolanthe Cabau ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini belirten Sneijder, "Her şey benim yüzümden yanlış gitti" diyerek kendisini suçladı.

Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
25.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:05

Otobiyografisi cumartesi günü satışa çıkacak Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder'in kitabından bazı bölümler yayınlandı. Sneijder'in özellikle ayrılık yaşadığı eşi Yolanthe Cabau ile ilgili kendini suçladığı sözler dikkat çekti.

Real Madrid döneminde yaşadığı alkol problemine değinen Sneijder, "Gençtim ve başarının, dikkat çekiyor olmanın tadını çıkardım. 2007'de Madrid'e gitmiştim. Uyuşturucu yoktu ama alkol ve rock'n roll... Kısa sürede bu hayata alıştım. Yeterince direndiğimi de söyleyemem. Yalnız kaldım ve bir süre sonra votka şişesinin en yakın arkadaşım olduğunu fark ettim" dedi.

"KENDİME YALANLAR SÖYLEDİM"

O dönemlerdeki alkol kullanımının performansına olumsuz etkilerde bulunmadığını belirten Hollandalı oyuncu, "Ben çok güçlü bir adamım değil mi? Ertesi sabah hep iyi kalktım. Ben böyleyim ama oldu. Kendime her şeyin yolunda gittiğine yönelik yalanlar söyledim. Kimsenin de bunu fark etmediğini düşündüm" diye konuştu.

Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu

"HER ŞEY BENİM YÜZÜMDEN YANLIŞ GİTTİ"

Wesley Sneijder, halen resmen boşanmadığı eşi Yolanthe Cabau konusunda da kendisini suçlu bulduğunu dile getirdi ve "Her şey benim yüzümden yanlış gitti. Yolanthe olmadığında arkadaşlarla, kötü arkadaşlarla, kadınlarla ve içkilerle partilerdeydim. Her şey kontrolden çıktı. Vücudum oradaydı ama kalbim hep Yolanthe ile birlikteydi. Yolanthe bana güvendiğinden bu hikayelerle ilgili sorunlar bende kaldı. Ama akşamlar kötüleşti. Olaylar yaşanmaya başladı. Gözlerindeki hüznü ve inançsızlığı gördüm. Onun gözlerine zor bakabildim. Sonrasında 'Benimle konuş' dedi. 'Ne eksik Wes? Sorun nedir' Dürüst ol' dedi" ifadelerini kullandı.

Sneijder, sonrasında her şeyi Yolanthe'ye itiraf ettiğini belirten Hollandalı yıldız, "Yolanthe'den hiçbir şeyi saklamam. Bu konuda şüphe yaratacak bir durum yok. Şöhret, güç, ego, para, şehvet... Ve evet, hepsinden sonra acı..." dedi.

Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu

"UMARIM YENİDEN AİLE OLACAĞIZ"

Henüz boşanmamış olmalarından dolayı hala umudunu koruduğunu vurgulayan Sneijder, "Ben iyimserim. Olumlu bir gelişme için %100'ümü veriiyorum. Artık hiçbir şey yanlış gitmeyecek. Buna inanıyorum. Bunu istiyorum. Nasıl ve ne zaman olacağını arıyorum ama umarım bir gün yeniden aile olacağız" ifadelerini kullandı.

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