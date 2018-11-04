Yol yapım çalışması KPSS hayallerini suya düşürdü

YOZGAT - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına, yol yapım çalışmaları nedeniyle saat kuralına takılarak geç kalan 15 aday sınava giremedi.

Yozgat'ta KPSS Ön Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı heyecanı yaşandı. Sınav merkezlerine gelen adaylar giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek sınava alındı. Bozok Üniversitesi'nde sınava giren adaylar, Karayolları tarafından üniversite yolunda yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle gecikme yaşadı. Yol yapım çalışması nedeniyle sınav kapılarının 10.00'da kapanması uygulamasına takılmak istemeyen adaylar zamanla yarıştı. Kimi adaylar ise saniyeyle sınava girerken yaklaşık 15 öğrenci de bir dakika ile sınava giremedi.

Sınava giremeyen öğrenciler karayolu başta olmak üzere belediye ve trafik akışını yeterince sağlayamayan trafik ekiplerini suçladı. Sınava 1 dakika geç kalan öğrenciler dakikalarca sınav görevlilerine dert yandılar. Sınava geç kalan adaylardan Mehmet Udun, yol yapım çalışmaları nedeniyle sınava geç kaldığını söyleyerek görevlilerle uzun süre tartıştı. Yakınını sınava getiren Fatih Şen'de yol yapan belediye veya karayollarının bugün gerekli tedbiri alması gerektiğini belirterek, "Daha önce bu yolu açmış olsalardı bu sıkıntı yaşanmazdı. Belediye ve karayollarının hatasıdır. Sınava giremeyenlerden onlar sorumludur" dedi.