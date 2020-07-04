Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti (2)
2 KİŞİ GÖZALTINA ALTINA ALINDIÇayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayın görüntülerini izleyerek silah çeken kişi ile kavga ettiği kişiyi gözaltına aldı.
04.07.2020 19:30 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:40
2 KİŞİ GÖZALTINA ALTINA ALINDI
Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayın görüntülerini izleyerek silah çeken kişi ile kavga ettiği kişiyi gözaltına aldı. Silah çeken H.İ.Ö., diğer otomobilde bulunan 2 kişinin yol verme meselesi nedeniyle kendisini darbettiklerini, daha sonra yolda kendisini tekrar durdurduklarını, bu sırada aracında bulunan ruhsatlı silahını aldığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA