YOL VERME KAVGASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ereğli Kırmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 67 ABS 265 plakalı otomobilin sürücüsü Emirkan A. ile 67 T 5101 plakalı ticari taksinin sürücüsü Kerim Ç. yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Taraflar birbirlerine el ve kol hareketleri yaparak trafikte ilerlerken, iddiaya göre Emirkan A.'nın kullandığı otomobilin camından sarkan bir kişi, Kerim Ç.'nin aracının aynasını kırdı. Bunun üzerine Kerim Ç., aracıyla uzaklaşan Emirkan A.'yı takip etti. Kale Sokak üzerinde sona eren takip sonunda çıkan kavga; iki tarafın çağrılan yakınlarının da karışmasıyla büyüdü.

Olay yerine gelen Kerim Ç.'nin ağabeyi Ömer Ç. ve Emirkan A.'nın ağabeyi Okan A. ve yakınları Miraç G. de kavgaya karıştı. Kavgada, 5 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Okan A. ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer 4 kişi ise kendi imkanları ile hastaneye gitti. 5 kişi tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı